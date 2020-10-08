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В пробах воды с Камчатки нашли превышение железа, фосфата и фенола

Иван Линдеманн
16:20 08.10.2020
Образцы были взяты на Халактырском пляже и в Авачинском заливе.
В пробах воды с Камчатки нашли превышение железа, фосфата и фенола
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости

Росприроднадзор предоставил расширенные результаты проб воды с Камчатки. Образцы были взяты Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора на Халактырском пляже и в Авачинском заливе.

«В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раза, железа общего - в 6,7 раза, фенола общего - в 2,9 раза», - сообщили в Минприроды.

В ведомстве добавили, что химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы (ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты), предполагает проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки.

«После этого возможно выявление опасных загрязняющих веществ, таких как цианиды, бензапирен и другие полиарены, фенолы определяются во влажной пробе, но с обязательным установлением влажности исследуемой пробы для последующего расчета концентрации загрязняющего вещества», - сказали в Минприроды.

Накануне Генпрокуратура РФ подтвердила превышение в 4 раза норм по нефтепродуктам и в 2,5 раза по фенолу в воде на Камчатке.

В связи с гибелью морских животных в регионе 3 октября СК России начал проверку. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин из-за возможной экологической катастрофы направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики.

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