В Дагестане задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП со школьным автобусом

Полиция задержала предполагаемого виновника аварии в Дагестане, которая произошла в среду, 7 октября. Об этом сообщили в МВД по региону.

«Предполагаемый виновник ДТП задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ», - сказано в сообщении министерства.

Отмечается, что подозреваемому 24 года, он живет в Белоруссии. По предварительным данным, молодой человек, управляя грузовым автомобилем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пятью машинами, в числе которых были большегруз и школьный автобус.

В результате аварии погибли три человека, 14 пострадали. Трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

По статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, максимальное наказание - семь лет лишения свободы.