В столичном оперштабе разъяснили требование о данных работников на удаленке

В Москве сотрудники, которые переходят на удаленный режим работы, должны предоставить работодателю номера своих телефонов, транспортных карт и регистрационные номера автомашин. С таким разъяснением выступили в Московском штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

«Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ, работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», - сообщили в оперштабе.

Напомним, что, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, на дистанционный режим работы с начала этой недели должны были уйти не менее 30% офисных сотрудников. На рабочих местах остаются те, без кого может произойти сбой в работе непрерывно действующих или опасных производств.