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Авиакомпании России обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

Иван Линдеманн
15:25 08.10.2020
Видеоинформация с камер должна будет храниться не менее 30 суток.
Авиакомпании России обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах
© Фото: ThePixelman, Pixabay

Российские авиакомпании обяжут устанавливать в салонах самолетов видеокамеры. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что требование станет обязательным с 2025 года, а для новых самолетов - с 2023 года.

В постановлении кабмина отмечается, что самолеты необходимо будет оборудовать средствами, обеспечивающими видеонаблюдение в кабине и «на путях прохода в салон (кабину)». Видеоинформация с камер должна будет храниться не менее 30 суток.

Требование о наличии видеокамер в салонах самолетов впервые появилось в приказе Министерства транспорта еще в 2011 году. Но тогда авиакомпании посчитали данную идею сложной в реализации. Так, по предварительным оценкам, это обойдется российским перевозчикам примерно в 40 миллиардов рублей.

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