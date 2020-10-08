Глава МЧС доложил президенту РФ об инциденте на военном складе в Рязанской области

Пострадали и госпитализированы 16 человек, повреждены в результате пожара и взрыва на военном складе в Рязанской области более 20 построек. Об этом Владимиру Путину доложил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании по вопросам МЧС РФ.

«В превентивных целях проведена эвакуация более 2 300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5-10-километровой зоны. Для размещения и обеспечения предметами первой необходимости эвакуированных жителей организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц», - приводит слова Зиничева официальный сайт Кремля.

Глава МЧС уточнил, что все пункты временного размещения расположены на безопасном расстоянии от эпицентра взрыва.

«В настоящее время общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники. От МЧС группировка сил и средств составляет 400 человек и 87 единиц техники», - говорится в сообщении.

Накануне глава МЧС прибыл в Рязанскую область, где произошел крупный пожар на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа.