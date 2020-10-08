В Кремле прокомментировали динамику роста числа инфицированных COVID-19

В Кремле считают статистику по коронавирусу поводом для серьезной обеспокоенности. Граждане должны соблюдать санитарные требования и мобилизоваться. Об этом заявил преcс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное - является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», - сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что, если люди не сделают для себя выводы и не начнут носить маски, а также соблюдать санитарно-гигиенические режимы, тогда количество заболевших будет увеличиваться еще быстрее. В таком случае руководителям регионов на местах придется принимать решения, чтобы «эту динамику выправлять».

Он также напомнил, что на основе уроков этой весны осуществилась мобилизация и перенастройка системы здравоохранения под потребности эпидемиологической обстановки, что теперь позволяет чувствовать себя более спокойно на фоне ухудшающейся ситуации по коронавирусу.

В последнее время в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Так, за минувшие сутки в стране было выявлено 11 493 инфицированных, что сопоставимо с максимальными показателями, зафиксированными весной этого года.