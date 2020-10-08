Нобелевскую премии по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Нобелевского комитета.

Как отмечает комитет, премия писательнице была присуждена за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции торжественную церемонию вручения премии пришлось отменить. Лауреаты получат медали и дипломы из рук сотрудников посольства Швеции в своих странах.

Победителям выплатят по 10 миллионов крон, что эквивалентно 87,7 миллиона рублей.