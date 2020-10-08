Путин поручил МЧС повышать результативность работы по предотвращению ЧС и минимизировать их негативные последствия

МЧС нужно повышать результативность работы по предотвращению ЧС и минимизировать их негативные последствия. Об этом президент России сказал в четверг, 8 октября, на совещании по техоснащению ведомства.

«Нужно и дальше повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стараться минимизировать их негативные последствия, реализовывать дополнительные меры по защите лесного фонда от пожаров, по предупреждению наводнений и по другим направлениям», - заявил глаза государства.

Он добавил, что до 2030 года необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники, которая позволит обеспечить спасателей в соответствии с необходимыми нормативами.