Путин поручил МЧС повышать результативность работы по предотвращению ЧС и минимизировать их негативные последствия
Президент РФ заявил о необходимости реализовывать дополнительные меры по защите лесного фонда от пожаров.
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МЧС нужно повышать результативность работы по предотвращению ЧС и минимизировать их негативные последствия. Об этом президент России сказал в четверг, 8 октября, на совещании по техоснащению ведомства.
«Нужно и дальше повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стараться минимизировать их негативные последствия, реализовывать дополнительные меры по защите лесного фонда от пожаров, по предупреждению наводнений и по другим направлениям», - заявил глаза государства.
Он добавил, что до 2030 года необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники, которая позволит обеспечить спасателей в соответствии с необходимыми нормативами.