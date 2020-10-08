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В МВД РФ заявили, что не возбуждали уголовное дело в отношении Тихановской

Иван Линдеманн
14:25 08.10.2020
Экс-кандидат в президенты Белоруссии попала в список разыскиваемых в России лиц на основе соглашений в рамках СНГ.
В МВД РФ заявили, что не возбуждали уголовное дело в отношении Тихановской
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

В России не возбуждалось уголовных дел в отношении бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ», - уточнили в министерстве.

Ранее о том, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России сообщал ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России. Основанием для этого, по данным агентства, стала статья УК. В ведомстве пояснили, что речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между Россией и Белоруссией.

Напомним, что на прошедших 9 августа выборах в республике победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.  За Светлану Тихановскую свои голоса отдали 10,12% избирателей.

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