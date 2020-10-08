К поискам пропавшего во Владимирской области семилетнего ребенка привлекли авиацию

Легкомоторный самолет, квадрокоптеры, болотоходы и сотни человек задействованы в поисках семилетнего Савелия Роговцева, который пропал в Камешковском районе Владимирской области. Мальчик не вернулся домой из школы 28 сентября.

Известно, что Савелий был одет в куртку синего цвета и темные брюки, при себе у него был школьный рюкзак. К его поискам привлечены следователи-криминалисты Следственного комитета РФ. Дело о пропаже взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

Специалисты уже осмотрели более 150 строений, допрошены порядка 250 человек. Также были осушены несколько колодцев, водолазы исследуют водоемы. Изучаются записи камер слежения.

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