В Роспотребнадзоре опровергли новую волну коронавируса

Процесс распространения COVID-19 в России продолжается с весны, поэтому говорить о второй волне не стоит. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», - сообщила врач.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что в зависимости от сезона эпидемический процесс проявляется по-разному. Нынешняя ситуация с новым вирусом является развитием этого процесса, отметила Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

Специалист добавила, что меры профилактики COVID-19, принятые в России, действенны, и именно их соблюдение даст возможность избежать новых ограничений. Специалист также подчеркнула важность того, чтобы население в условиях текущей обстановки могло получить плановую медицинскую помощь. Поэтому перед здравоохранением, отметила глава Роспотребнадзора, стоит задача не снижать ее объемы.

Как утверждает главный санитарный врач РФ, значимые мутации коронавируса, которые могли бы повлиять на развитие эпидемического процесса, до сих не были обнаружены.

«На сегодняшний день каких-то изменений в вирусе... которые бы влияли на то, что он стал... более "злым", более патогенным, более вирулентным, более контагиозным, когда он быстрее передается от человека к человеку, - таких данных на сегодняшний день нет в мире и нет... в РФ», - заявила Попова.

Также глава Роспотребназдора еще раз напомнила о важности соблюдения правил безопасности и добавила, что при малейшем недомогании необходимо обращаться к врачу, а не пытаться вылечить себя самостоятельно.