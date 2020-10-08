«Ситуация под контролем»: губернатор Рязанской области оценил обстановку после пожара на складе боеприпасов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов оценил ситуацию после крупного пожара на складе боеприпасов, а также рассказал о деталях эвакуации местных жителей.

Напомним, пожар начался около 13.20 по московскому времени в среду, 7 октября, на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино.

«Ситуация пока сложная. Потому что непонятно, сколько времени еще будут продолжать детонировать боеприпасы. Но, тем не менее, ситуация в плане эвакуации населения, в плане безопасности людей под контролем», - отметил Любимов.

По его словам, уже полностью эвакуированы шесть населенных пунктов, в которых были люди. Людей оперативно эвакуировали МЧС и полиция.

«Люди в основном разошлись по знакомым. Всего предоставлено 80 мест для временного размещения людей. О погибших не сообщается», - подчеркнул губернатор.

По его словам, меры, необходимые для эвакуации людей были приняты вовремя. Полиция работает оперативно, как и МЧС РФ. Как уточнил губернатор, все необходимые силы будут подключены по мере необходимости.

Ранее уточнялось, что группировка Минобороны РФ, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Также уточнялось, что министр МЧС РФ Евгений Зиничев совместно с замминистра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по обстановке в зоне ЧП. В первую очередь акцент был сделан на работе с населением по размещению их в пунктах временного размещения (ПВР).