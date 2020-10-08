Бывший депутат Рады заявил, что Порошенко продавал запрещенные боеприпасы в Сирию

Бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания заявил, что бывший президент Петр Порошенко продавал в Сирию боеприпасы, в том числе запрещенные фосфорные бомбы, группировкам, противостоящим президенту Сирии Башару Асаду. Данное заявление было подано в Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

«Сейчас я готовлю еще одно заявление в ГБР, и оно будет касаться не политических событий... Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов, в том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб. Продажа шла на протяжении 2014-2016 годов», - сказал Жвания в видеообращении, размещенном в четверг на YouTube-канале.

Бывший парламентарий утверждает, что у него есть доказательства данных действий Порошенко и что они будут приведены в заявлении в Государственное бюро расследований Украины.