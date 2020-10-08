Кабмин выделит более миллиарда рублей на обеспечение ветеранов жильем

Правительство Российской Федерации выделит региональным властям дополнительное финансирование на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«На эти цели выделяем более миллиарда рублей 65 регионам, это позволит обеспечить жильем 607 ветеранов, которые стоят на учете по улучшению жилищных условий», - сообщил председатель правительства.

Также будут выделены дополнительные средства в сумме около трех миллиардов рублей на осуществление стимулирующих выплат работникам социальных служб и организаций, добавил Мишустин.

«Правительство продолжает оказывать поддержку работникам стационарных организаций социального обслуживания, в которых введен посменный режим работы. Это соцработники, медики, другие сотрудники - они делают все, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно. Работают круглосуточно и с полной отдачей, оказывают помощь людям с выявленным коронавирусом и из группы риска», - отметил премьер-министр.

Период выплат было решено продлить в связи с обострением эпидемиологической ситуации. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 11 493 случая коронавирусной инфекции.