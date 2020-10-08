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СМИ: в России могут уменьшить объем пластиковой тары для пива до 0,5 литра

Анна Касаткина
01:35 08.10.2020
Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2018 году, но рассмотреть его планируют только сейчас.
СМИ: в России могут уменьшить объем пластиковой тары для пива до 0,5 литра
© Фото: pixabay

В Госдуме в октябре собираются рассмотреть законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Об этом сообщают «Известия».

По словам законодателей, инициатива обусловлена посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году, в котором он указал на необходимость увеличения продолжительности жизни в стране до 80 лет.

«Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения и, в первую очередь, молодежи и людей детородного возраста», — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты приводят статистику Минздрава РФ, согласно которой 33% юношей и 20% девушек ежедневно употребляют алкогольные напитки, в том числе и пиво. Доля людей, которые регулярно пьют пиво, превышает 70%.

Объем пластиковой тары для пива в России в 2017 году был снижен до 1,5 литра. Законопроект об уменьшении его до 0,5 литра был внесен в парламент еще в 2018 году, однако рассмотреть его планируют только сейчас.

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