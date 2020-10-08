В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев одновременного заражения коронавирусом и гриппом в РФ

В России не зарегистрировано ни одного случая одновременного заражения гриппом и COVID-19. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день таких случаев не видим», - сказала она в интервью каналу «Россия 24».

Также Попова затронула тему вакцины от COVID-19 «Спутник V». По ее словам, препарат будет защищать человека от инфекции, даже несмотря на небольшие изменения вируса. Как объяснила глава Роспотребнадзора, когда создается вакцина, в нее включаются фрагменты вируса, которые не могут меняться. То есть самые стабильные фрагменты, на которые и вырабатывается в итоге иммунитет.

В последнее время в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Например, за минувшие сутки в стране было выявлено 11 493 инфицированных, что сопоставимо с максимальными показателями, зафиксированными весной этого года.