Кремль заявил о необходимости диалога между конфликтующими в Нагорном Карабахе
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября.
© Фото: Artur Janas, Pixabay
Россия ведет переговоры на самых различных уровнях для нормализации обстановки и разведения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе сил. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший. Большего я не могу сказать», - заявил Песков.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.