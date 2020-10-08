В стране и мире Кремль заявил о необходимости диалога между конфликтующими в Нагорном Карабахе Ян Брацкий Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. © Фото: Artur Janas, Pixabay Россия ведет переговоры на самых различных уровнях для нормализации обстановки и разведения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе сил. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший. Большего я не могу сказать», - заявил Песков. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика