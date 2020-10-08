В Кремле обеспокоены ситуацией в Киргизии

В Кремле обеспокоены происходящим сейчас в Киргизии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. Это тоже наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, и поэтому, конечно, все, что там происходит, для нас очень важно», - сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что обстановка в Киргизии напоминает ему «бардак и хаос».

Он также сообщил, что не обладает данными о месте нахождения киргизского президента Сооронбая Жээнбекова. При этом представитель Кремля подчеркнул, что любые эвентуальные рассуждения на этот счет неуместны.

«Давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями», - призвал Песков.

В четверг некоторые СМИ распространили информацию о том, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков якобы покинул страну. Однако вскоре в пресс-службе главы государства эти данные опровергли, заявив, что Жээнбеков находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми силами, участвующими в политическом конфликте.

В минувшие выходные в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых сторонники проигравших партий вышли на улицы. Вскоре начались массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В результате этого погиб один человек, число пострадавших превысило тысячу.

К настоящему моменту киргизский Центризбирком признал итоги голосования недействительными.