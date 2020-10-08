Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности
Причины подобного решения не указываются.
© Фото: norutyunner.am
Президент Армении Армен Саркисян уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. Причина отставки не была названа.
«Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Саркисяна.
В соответствии с другим указом президента, исполняющим обязанности директора СНБ назначен Микаел Амбарцумян, занимавший до этого должность замдиректора ведомства.
29-летний Аргишти Кярамян был назначен на должность директора Службы национальной безопасности Армении 8 июня 2020 года.