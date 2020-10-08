В стране и мире Ушел из жизни бывший глава Красноярского края Владимир Долгих Роман Захаров Долгих являлся ветераном ВОВ. Ему было 95 лет. © Фото: Federation Council of Russia, via, Globallookpress Ушел из жизни бывший сенатор, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Соцтруда Владимир Долгих. Ему было 95 лет. В 1941 году Долгих добровольцем пошел на фронт, в 1943-м получил тяжелое ранение. В 1960-х годах он руководил «Норникелем». Прошел путь от главного инженера до директора предприятия. Затем возглавлял Красноярский край. Владимир Долгих - один из 30 ветеранов войны, которым в 2015 году в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил первые юбилейные медали в честь 70-летия Победы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика