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Асад призвал судить активистов «Белых касок» в Сирии

Ян Брацкий
11:35 08.10.2020
Активисты движения не раз были замечены в постановках химических атак, в которых потом безосновательно обвинялся официальный Дамаск.
Асад призвал судить активистов «Белых касок» в Сирии
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R, Twitter, Globallookpress

Президент Сирии Башар Асад назвал истинных хозяев организации «Белые каски». Глава сирийского государства призвал судить не только самих участников организации, но и тех, кто оказывает поддержку и осуществляет покровительство радикальным активистами.

При этом Асад отметил, что они являются лишь политическим инструментом западных стран и не имеют никакого отношения к защите мирного населения Сирии.

«Когда происходит преступление, судят не нож или другое орудие, а преступника. В этом случае "Белые каски" - это лишь инструмент, средство, оружие, которое было использовано терроризмом. Их создали власти Великобритании, поддержали США и, конечно, Франция и другие западные страны, а использовала напрямую Турция. Все эти режимы - настоящие родители "Белых касок", так что к ответственности должны быть привлечены, прежде всего, они», - заявил Асад в интервью РИА Новости.

Организация «Белые каски» получила широкую известность и поддержку на Западе. Ее члены ведут активную дезинформационную деятельность и присутствуют в зоне ведения боевых действий в Сирии. Не раз они были уличены в подготовке провокаций против официального Дамаска.

В МИД России многократно приводили доказательства участия «Белых касок» в постановках химических атак на сирийские города. Это позволило западной коалиции обвинить официальные власти Сирии в применении запрещенного оружия и нанести удары по правительственным войскам.

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