Патриарх Кирилл ушел на карантин

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл сообщил, что сейчас он находится на карантине. Причиной этого, по словам священнослужителя, стал контакт с человеком, зараженным коронавирусом.

«Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция», - приводит РИА Новости слова патриарха.

Предстоятель РПЦ при этом подчеркнул, что время карантина, который он должен соблюдать в соответствии с медицинскими предписаниями, еще не истекло.

В последнее время в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Например, за минувшие сутки в стране было выявлено 11 493 инфицированных, что сопоставимо с максимальными показателями, зафиксированными весной этого года.