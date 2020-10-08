Автомобиль Илона Маска пролетел рядом с Марсом

Автомобиль Tesla Roadster основателя компании SpaceX Илона Маска пролетел в семи миллионах километров от Марса. Об этом сообщил известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл на своей странице в Twitter.

Tesla была запущена в космос в феврале 2018 года на первой ракете-носителе сверхтяжелого класса Falcon-Heavy. Автомобиль вместе с манекеном остался прикрепленным ко второй ступени ракеты, которая движется по орбите вокруг Солнца.

МакДауэлл представил пользователям Twitter чертеж, на котором видны траектории движения Марса и автомобиля Маска. По расчетам эксперта, накануне Tesla пролетела в 7,41 миллиона километров от Красной планеты. Это максимально возможное расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к Марсу.

Ранее Илон Маск заявил о планах отправить миллион человек на Марс к 2050 году. SpaceX намерена строить для этого 100 космических кораблей Starship в год, чтобы через 10 лет их число достигло тысячи. Основатель компании утверждает, что его звездолеты будут способны поднимать на борту до 100 человек и до 100 тонн груза одновременно. Планируется выйти на уровень, когда 1 000 кораблей будут отправляться в течение примерно 30 дней каждые 26 месяцев.