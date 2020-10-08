В Минздраве рассказали, как обезопасить детей от коронавируса

В России растет число несовершеннолетних, инфицированных коронавирусом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ, профессор Андрей Фисенко.

При этом специалист подчеркнул, что у юных пациентов болезнь в основном протекает в бессимптомной форме.

«В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей. Опираясь на опыт Центра инфекционных болезней, который был развернут на территории нашего НМИЦ здоровья детей Минздрава России, COVID-19 у детей протекает в легкой форме, чаще бессимптомно. Тяжелые формы болезни мы наблюдали у пациентов с серьезными хроническими патологиями, но в целом, и тогда, и сейчас, эта инфекция поражает детский организм не так сильно, как взрослый», - объяснил он.

Фисенко рекомендовал родителям соблюдать простые меры предосторожности: избегать посещения вместе с ребенком общественных мест или больших скоплений людей, носить маски и чаще мыть руки.

«Что касается роста числа заболевших, количество обращений от родителей маленьких пациентов со схожими с COVID-19 симптомами - потеря обоняния, подъем температуры, кашель - действительно выросло в последние 10 дней. Это говорит о том, что новая инфекция не отступает и необходимо продолжить соблюдение известных нам мер предосторожности. Надо постараться избегать посещения вместе с ребенком общественных мест или больших скоплений людей, носить маски, следить, чтобы дети не трогали все подряд и не тянули после этого руки в рот, чаще их мыть, пользоваться санитайзерами, но без фанатизма. И еще один важный момент - постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых», - резюмировал медик.

В последнее время в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Например, днем ранее по стране было выявлено 11 115 инфицированных, что сопоставимо с максимальными показателями, зафиксированными весной этого года.