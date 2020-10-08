СМИ: в московском бассейне утонул 26-летний актер театра

В Москве актер театра Ринат Кафиятуллин погиб при невыясненных обстоятельствах. 26-летний молодой человек утонул в бассейне на Ангарской улице. Трагический случай произошел накануне. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сотрудники бассейна обнаружили, что один из посетителей потерял сознание. Попытки реанимировать молодого человека не увенчались успехом, и спасти жизнь 26-летнего актера не удалось.

В 2015 году Ринат Кафиятуллин окончил актерский факультет Института современного искусства. Он выступал в Молодежном театре Вячеслава Спесивцева, играя ведущие роли в спектаклях, поставленных по произведениям русской классики: Порфирий Петрович («Преступление и наказание»), Аркадий Кирсанов («Отцы и дети»), Добчинский («Ревизор»).

Это не первый подобный случай в столице. Так, 22 сентября из московского фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде» была доставлена 32-летняя София Конкина, дочь актера Владимира Конкина. По предварительным данным следствия, смерти Софии Конкиной можно было бы избежать, если бы сотрудники бассейна вовремя вызвали бригаду скорой помощи. Алкоголя в крови у погибшей обнаружено не было.