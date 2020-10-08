Гинцбург оценил идею выдвинуть создателей вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о возможном выдвижении команды разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию, заявил, что эту награду часто присуждают за давно сделанные открытия. При этом специалист добавил, что, в первую очередь, для него важно, чтобы проделанную им и его подчиненными работу отметили в России.

Ранее в Комитете ГД РФ по охране здоровья сообщили, что ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавших первый в мире препарат от COVID-19, необходимо выдвинуть на получение Нобелевской премии в следующем году.

«Мы с сотрудниками ничего против не имеем. В первую очередь, хотелось бы, чтобы мы внутри страны были отмечены. А потом уже Нобелевская премия», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. В пострегистрационных испытаниях принимают участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из которых получат плацебо. Это нужно для проверки эффективности вакцины.

По словам Александра Гинцбурга, первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность разработанной Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи вакцины «Спутник V», появятся уже в начале ноября.