В Роспотребнадзоре напомнили правила ношения медицинской маски

Ношение одноразовой медицинской маски остается одним из самых эффективных средств профилактики острых респираторных заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции.

Но только при правильном использовании, напомнили в Роспотребнадзоре. Там рассказали о правилах ношения индивидуальных средств защиты и о необходимости дезинфекции рук и соблюдения социального дистанцирования.

«Маски задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, в которых могут быть вирусы - возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (частое мытье рук, дезинфекция предметов, дистанция), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях», - приводит ТАСС заявление ведомства.

Маски позволяют сократить вероятность заражения окружающих, добавили в Роспотребнадзоре, так как в воздух попадает меньше вирусных частиц.

Ношение масок абсолютно рекомендовано медицинским работникам, которые проводят большое количество времени с инфицированными больными, и гражданам, посещающим места массового скопления людей и пользующимся общественным транспортом.

«Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро», - добавили в Роспотребнадзоре.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлены 11 493 больных коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в нашей стране превысило 1,2 миллиона человек. Медики и власти призывают граждан соблюдать масочный режим.