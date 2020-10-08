В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Причиной ДТП с участием школьного автобуса в среду, 7 октября, в Кизлярском районе Дагестана стал выезд одного из грузовиков на встречную полосу.

«Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения и врезался в остальные автомобили», - рассказали в МВД, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером в среду в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись пять автомобилей: школьная «Газель», три грузовика и легковой автомобиль. По факту произошедшего прокуратура Дагестана организовала проверку.

Позже в МЧС РФ сообщили, что в трагедии с участием школьного микроавтобуса в Дагестане погибших детей нет. При этом также уточнялось, что в результате столкновения в Кизлярском районе погибли четыре человека, госпитализированы с различными травмами восемь несовершеннолетних и двое взрослых.