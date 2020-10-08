В Мосгорздраве назвали сроки получения результатов тестов на COVID-19

В Мосгорздраве опровергли информацию в СМИ, что результатов тестов на коронавирус приходится ждать неделю.

Сообщается, что все тесты на COVID-19, которые проводятся в столичных учреждениях, попадают в электронную медкарту пациента в течение максимум трех дней.

«Информация о том, что результатов тестов приходится ждать неделю, не соответствует действительности», - сказано на сайте ведомства.

Также подчеркивается, что по данным пациента, чья история приведена в статье СМИ, провели проверку. Выяснилось, что результат теста, сделанный в частной лаборатории, был положительным. Поэтому его направили на дополнительную верификацию в референс-центр, и он был отражен в медкарте только на пятый день.