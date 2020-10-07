Минтруд напомнил регионам о переносе рабочего дня с 31 декабря

Минтруд напомнил российским региональным властям о необходимости соблюдения трудового законодательства в связи с решением некоторых из них объявить 31 декабря нерабочим днем.

«В связи с переносами в отдельных субъектах Российской Федерации рабочего дня 31 декабря 2019 года на выходной день декабря Минтруд направил в регионы письмо с напоминанием о соблюдении норм трудового законодательства», - приводит RT сообщение пресс-службы Минтруда.

В данном случае речь идет о 28 декабря - вместо буднего предновогоднего. В этом году 31 декабря станет выходным только некоторых регионах страны, включая Татарстан, Курскую область и Крым.

От работы освобождены только госслужащие, уточнили в ведомстве, а в отношении остальных сотрудников решение принимают работодатели.

Остальных россиян, которых изменения не затронут, ждет короткая рабочая неделя, так как 30 и 31 декабря можно будет не ходить на работу. Новогодние каникулы продлятся до восьмого января включительно.