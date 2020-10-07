Путин заявил, что ему удалось сохранить человеческие качества за годы президентства

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что за годы работы в должности главы государства иногда чувствовал, что превращается из человека в функцию.

Тем не менее, по мнению российского лидера, он не утратил человеческие черты характера.

«Мои друзья, которых я знаю еще с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», - сказал президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что работа в должности главы государства накладывает многие ограничения, в том числе и на общение с близкими людьми и друзьями.

Однако, работа дает и существенную отдачу в моральном плане, добавил российский лидер. По его словам, самая главная компенсация - чувство удовлетворения от оказанного доверия.