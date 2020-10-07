Генпрокуратура РФ подтвердила превышение в 4 раза норм по нефтепродуктам в воде на Камчатке
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Органами прокуратуры Камчатского края продолжается проверка по информации об ухудшении состояния окружающей среды в районе Халактырского пляжа, расположенного на тихоокеанском побережье Петропавловска-Камчатского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным надзорного ведомства, первоначальные исследования проб воды, которые были проведены Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу - в 2,5 раза.