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Лукашенко в поздравлении Путину назвал президента РФ надежным другом Белоруссии

Роман Захаров
09:25 07.10.2020
Президент РБ пожелал российскому коллеге крепкого здоровья и новых достижений на занимаемом посту.
Лукашенко в поздравлении Путину назвал президента РФ надежным другом Белоруссии
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба главы РБ.

В своем обращении Лукашенко, в частности, подчеркнул, что высоко ценит Путина как надежного друга Белоруссии и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов Союзного государства, которые «в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее».

Президент РБ выразил уверенность, что отношения стратегического партнерства между двумя государствами, основанные на многолетних традициях дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и дальше эффективно развиваться.

Лукашенко отметил, что проводимая под руководством Путина внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие РФ, повышение ее авторитета и влияния во всем остальном мире, «пользуется широкой и несомненной поддержкой» россиян, а ярким подтверждением этого, по мнению белорусского лидера, являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября.

В заключение поздравления Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на посту президента России.

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