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В Красноярске и на Алтае выпал первый снег

Ян Брацкий
09:18 07.10.2020
Синоптики предупредили о том, что снег будет периодически выпадать всю оставшуюся неделю и призвали готовиться к зиме.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Сразу в нескольких регионах Сибири выпал первый снег. Климатическая зима началась в Алтайском крае, республике Горный Алтай, Кемеровской и Томской областях. Весь в белом и Красноярск. Там засыпало улицы, дворы и дороги. Кое-где даже образовались небольшие сугробы.

Снег шел несколько часов, так что у жителей города было достаточно времени, чтобы сделать эффектные кадры. Синоптики предупреждают - это не разовая акция и снег будет периодически идти в течение оставшейся недели.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о возможной гололедице и понижении средних температур сразу в нескольких регионах России. В Москве и области погодных сюрпризов не ожидается, столбики термометров будут снижаться постепенно, а до конца недели продержится относительно теплая погода.

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