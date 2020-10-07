В стране и мире В Верховной раде рассказали, из-за чего может погибнуть Украина Роман Захаров По мнению депутата Вадима Рабиновича, Украина в настоящий момент переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофы. © Фото: Leonhard Niederwimmer, Pixabay Если Украиной продолжит управлять команда действующего президента Владимира Зеленского, то страну ожидает неминуемая гибель. Такое мнение высказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Политик уверен, что Украина в настоящий момент переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофы. «Посудите сами: в "Нафтогазе" нашли "дыру" в миллиарды гривен. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело… Речь уже не идет о победе какой-то партии, речь идет о выживаемости страны. Если мы не уберем "зеленых", то страна погибнет!», - сказал народный избранник в эфире телеканала NewsOne Рабинович также возмутился отношением Евросоюза к его государству. «Нам сказали: Европа - не банкомат для Украины. Конечно, не банкомат! Вы забрали у нас землю, поставили смотрящих на всех стратегические предприятия своих гастролеров», - высказал депутат свое мнение. В заключение своей речи народный избранник обвинил ЕС в «убийстве банковской системы» Украины. Стоит отметить, что украинские политики довольно часто негативно оценивают ситуацию внутри страны. Например, ранее постоянный представитель Незалежной в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина теряет главные признаки государства - население и территорию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика