Названа предварительная причина пожара в санатории в Ялте
Спасатели эвакуировали 370 человек, в результате инцидента никто не пострадал.
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Короткое замыкание могло стать причиной возгорания на территории ФГБУ «Военный санаторий Ялта». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Инцидент произошел седьмого октября 2020 года около семи часов утра на техническом этаже лечебного корпуса.
Для ликвидации возгорания были привлечены пять пожарных расчетов МЧС, проведена эвакуация 370 человек. Пострадавших нет.