Опубликовано видео нападения медведя на дрессировщика в китайском цирке
Медведь, с которым ранее никогда не было проблем, рассвирепел из-за куска колбасы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: 22KSTQiXDyRoyvm, Twitter
Трагедией едва не закончилось представление в одном из цирков в Китае. Там медведь напал на дрессировщика прямо на глазах у публики.
Все случилось во время представления. Зверь неожиданно накинулся на укротителя, повалил его на арену и начал рвать на нем одежду. К счастью, другие сотрудники цирка вовремя поспешили на помощь и смогли оттащить разъяренное животное. Дрессировщик, по данным местных СМИ, получил незначительные травмы, угрозы его жизни нет.
Впоследствии выяснилось, что медведь, с которым ранее никогда не было проблем, рассвирепел из-за куска колбасы. Его бросил на манеж кто-то из зрителей.