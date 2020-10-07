Пашинян заявил о готовности идти на взаимные уступки ради мира в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости взаимных уступок для урегулирования вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», - заявил политик в интервью AFP.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили выразила готовность принять участников переговорного процесса группы ОБСЕ по ситуации в непризнанной республике.

В свою очередь, официальный Баку настаивает на выводе всех армянских подразделений с территории региона и только после этого готов обсуждать нормализацию отношений с Ереваном.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.