Назван способ узнать назначение звонка без ответа

Понять, кто именно звонит на ваш телефон, можно далеко не всегда. Это могут быть коллеги, организация, которая пытается навязать ненужные услуги или мошенники. Но, как утверждает заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин, данную проблему решить возможно.

Как рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм», для таких целей есть специальные мобильные программы, позволяющие узнать информацию звонящем номере. В качестве примера Аверин привел такие приложения, как Kaspersky Who Calls, Truecaller и «Яндекс».

По словам эксперта, эти программы довольно удобны и их можно легко настроить для дальнейшей работы. В то же время он с сожалением отметил, что даже приложения для определения спам-звонков не дают полной гарантии того, что сомнительный номер будет определен верно.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи приступило к созданию единой базой данных номеров мошенников и служб, навязывающих гражданам свои услуги по телефону.