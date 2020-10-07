Синоптики предупредили россиян о заморозках и мокром снеге

Погода в столичном регионе останется теплой до конца этой недели. Потом столбики термометров начнут постепенно снижаться на один-два градуса. Такой прогноз на ближайшие несколько дней дала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Что касается Сибири, отметила она, то там сохранится предзимняя погода, а температура будет на два-четыре градуса ниже нормы.

Автомобилистам Красноярского края и Хакасии следует подумать о замене автомобильных шин, так как Гидрометцентр прогнозирует гололедицу в регионе, пишет «Российская газета».

В Иркутской области сегодня особенно ветрено и ожидается мокрый снег, как и на юге Западной Сибири.

По прогнозам Людмила Паршиной, с седьмого по девятое октября ожидаются ночные заморозки в Удмуртии, Кировской, Ростовской, Волгоградской и Астраханских областях.

На юге России задует сильный ветер и возможны пыльные бури, отметили в Гидрометцентре. В целом, погода там соответствует «бархатному сезону».