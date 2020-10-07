На МКС нашли сразу два источника утечки воздуха
Выявить точки утечки помогло едва заметное движение пылинок - его зафиксировала портативная видеокамера.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: WikiImages, Pixabay
Экипаж МКС нашел источник утечки воздуха со станции. Космонавты обследовали российский модуль «Звезда» и обнаружили сразу два места нарушения герметичности - около блока аппаратуры широкополосной системы связи и рядом с трубопроводом.
Выявить точки утечки помогло едва заметное движение пылинок - его зафиксировала портативная видеокамера. Теперь предстоит более тщательное обследование, после чего космонавты и специалисты на Земле будут решать, как провести ремонт.
Отметим, что данная разгерметизация не представляет угрозы для экипажа МКС.