На МКС нашли сразу два источника утечки воздуха

Экипаж МКС нашел источник утечки воздуха со станции. Космонавты обследовали российский модуль «Звезда» и обнаружили сразу два места нарушения герметичности - около блока аппаратуры широкополосной системы связи и рядом с трубопроводом.

Выявить точки утечки помогло едва заметное движение пылинок - его зафиксировала портативная видеокамера. Теперь предстоит более тщательное обследование, после чего космонавты и специалисты на Земле будут решать, как провести ремонт.

Отметим, что данная разгерметизация не представляет угрозы для экипажа МКС.