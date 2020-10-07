Россиян предупредили о новых способах мошенничества с участием «полиции» и «сотрудников ЖКХ»

В России набирают популярность мошеннические схемы с якобы полицейскими, судебными приставами и сотрудниками ЖКХ, занимающимися вымогательством под предлогом вымышленной задолженности за коммунальные услуги. Об этом сообщили в Национальном центре финансовой грамотности.

«Так, "работая" вдвоем, один из мошенников, по легенде, представится сотрудником вашей управляющей компании, а другой - сотрудником государственной службы. Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан, особенно если вместе с ними пришли "представители" управляющей компании», - приводит РИА Новости слова специалиста центра Игоря Григорьянца.

Эксперт советует перед тем, как впустить к себе домой незнакомых людей, убедиться в том, что они на самом деле являются сотрудниками тех организаций, где, согласно их заявлениям, они работают. Для этого нужно позвонить в управляющую компанию или государственное учреждение.

Злоумышленники могут использовать самые разные приемы для того, чтобы войти в жилище потенциальной жертвы и начать навязывать свою «легенду», предупреждает другой эксперт Елена Бобкова.

«Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал», - объяснила она.

Бобкова также напомнила, что наведаться к вам могут не только мошенники, но и грабители, а это - намного опаснее. При этом специалист посоветовала обязательно провести беседу со старшими родственниками и довести до них, что «все задолженности такого рода оплачиваются только через банк».