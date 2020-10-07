Врач рассказал, как не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19

Инфицированным коронавирусной инфекцией необходимо постоянно следить за уровнем кислорода в крови, даже при нормальном самочувствии. Об этом предупреждает заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Подобный контроль, по ее мнению, поможет избежать тяжелого течения болезни и внезапных осложнений. Гольцман советует приобрести пульсоксиметр - прибор, который измеряет уровень насыщения крови кислородом.

С его помощью можно вовремя распознать гипоксию, которая в большинстве случаев развивается бессимптомно и имеет негативные последствия для организма.

«Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" - когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии - необходимо ехать в больницу», - приводит РИА Новости слова врача.

Особо выраженные симптомы COVID-19 врач рекомендует лечить, как обычный грипп. Больному приписывается полный покой, обильное питье и прием жаропонижающих лекарственных препаратов.

При этом, необходимо как можно скорее сделать тест на коронавирус и самостоятельно изолироваться до получения его результатов, отмечает медик.