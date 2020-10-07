Почти 200 костей за 32 миллиона: на аукционе продан самый известный скелет тиранозавра

Аукционный дом Christies´s установил новый мировой рекорд торгов. Причем на продажу было выставлено не произведение искусства или уникальный бриллиант, а скелет тиранозавра.

Останки самого грозного хищника, который обитал на Земле примерно 67 миллионов лет назад ушли с молотка почти за 32 миллиона долларов. Такого в истории еще не было, особенно если учесть, что продавец рассчитывал на суму в четыре раза меньше.

Это один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра, в нем насчитывается 188 костей и он более четырех метров в высоту.

Назвали ископаемую рептилию Стэном, и по оценке экспертов, при жизни он весил около восьми тонн, то есть вдвое больше современного африканского слона. Имя покупателя пока не сообщается.