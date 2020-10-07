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Народные патрули и решение о новых выборах: как меняется ситуация в Киргизии

Анна Касаткина
06:05 07.10.2020
Президент страны Сооронбай Жээнбеков, как сообщает его пресс-служба, находится в городе и исполняет свои обязанности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Улицы Бишкека этой ночью патрулировали народные дружины. Они охраняли от мародеров магазины и банки, и взяли под защиту резиденцию главы Киргизии.

Президент Сооронбай Жээнбеков, как сообщает его пресс-служба, находится в городе и исполняет свои обязанности. Произошедшие прошлой ночью массовые беспорядки он уже назвал попыткой госпереворота. Однако заявил, что готов к переговорам ради сохранения мира в стране.

ЦИК Киргизии уже признал недействительными итоги парламентских выборов, после которых начались волнения, назначено повторное голосование.

Тем временем оппозиция уже сейчас пытается сформировать собственные органы власти. Так называемое «правительство народного доверия» возглавил политик, еще накануне сидевший в тюрьме. Но работать членам его кабинета просто негде: здание, которое занимают правительство и парламент, разгромлено и полностью разграблено.

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