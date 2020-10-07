Серия взрыва прогремела ночью в Степанакерте

В Степанакерте этой ночью прогремела серия взрывов. Уточняется, что власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинили азербайджанских военных в новых обстрелах жилых кварталов.

При этом армянская сторона заявляет, что армия Азербайджана перешла в наступление на южном участке фронта, а именно у границы с Ираном. Но встретила отпор. Об обстрелах заявляют и в Баку.

Там сообщили, что армянская сторона ведет огонь по стратегически важному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Позже в Ереване опровергли это заявление.

Напомним, в Баку 27 сентября сообщили, что Армения атаковала населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. При этом в Ереване в свою очередь заявили, что наступление на карабахском направлении начал именно Азербайджан.

Позже Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявили военное положение и мобилизацию.