Трамп решил рассекретить все документы по его «сговору» с Россией

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что распорядился рассекретить все документы, которые связаны с приписываемыми ему «связями» с Россией.

Также он разрешил обнародовать информацию, связанную с перепиской бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.

«Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом (связанным с) Россией», - написал Дональд Трамп в Twitter.

Также американский лидер напомнил, что всю информацию про якобы сговор с Россией он рассекретил еще давно.

«К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно учитывая, что это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны», - подытожил глава государства.

Напомним, в 2016 году власти США обвинили Россию в якобы вмешательстве в выборы. При этом Москва эти обвинения отрицает. Позже «российское дело» расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Россией.