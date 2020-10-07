В стране и мире В Чечне уничтожили 500-килограммовую авиабомбу: видео Анна Касаткина Для обезвреживания бомбы из Ростова-на-Дону прибыли сотрудники Донского спасательного центра МЧС. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС РФ Пиротехнический расчет МЧС России обезвредил 500-килограммовую авиационную бомбу, которая пролежала под землей более 20 лет. Опасную находку на окраине Грозного обнаружил местный житель. Для обезвреживания бомбы из Ростова-на-Дону прибыли сотрудники Донского спасательного центра МЧС. Они имеют многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов. На специальной технике авиабомбу транспортировали на полигон в Шелковском районе и уничтожили. Операция прошла в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика