В СК РФ заявили о пресечении массовой контрабанды леса в Китай

Правоохранительные органы остановили массовый поток контрабандного леса из Иркутской области в Китай. При этом отдельные факты до сих пор «всплывают» Об этом рассказал и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.

«Сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению подобных преступлений. Во-первых, уже тяжело нелегально заготовленную древесину провести через таможню и отправить на территорию другого государства», - отметил Вастьянов, пишет РИА Новости.

Он также уточнил, что речь в основном идет о Китае, где российский лес «крайне востребован».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил запретить вывоз из страны необработанной древесины. Также российский лидер поручил ввести с 1 января 2021 года льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, направленные на создание мощностей и переоборудование производств глубокой переработки древесины.