В Анапе инвалид-колясочник помог спасти утопающего в море: видео

В Анапе инвалид-колясочник помог спасти утопающего. Удивительный инцидент по стечению обстоятельств произошел в том самом месте, где 13 лет назад отважный спасатель Никита Ванков, прикованный к инвалидному креслу, сам получил травму.

В момент происшествия молодой человек снимал об этом документальный фильм. Вдруг он увидел, как двое мужчин, пытаясь вытащить третьего - выбиваются из сил. Сначала Ванков пытался помочь им советами. Потом, когда понял, что ситуация критическая, встал с кресла и сам спрыгнул в воду.

Никита рассказал, что сам оперативно принял решение о том, что ему нужно было прыгнуть в воду, чтобы спасти человека. Он подплыл к тонущему и взял его на себя.

«Я понимаю, что этому парню нужно дать подышать, набираю глоток воздуха, ныряю под него, его перед собой поднимаю, он наверху. Потом подныриваю. Далее начинаю дышать, начинаю его фиксировать и вижу катер», - объяснил Никита Ванков.

К счастью, катер вовремя подоспел на помощь. Утопающего втащили на борт, вызвали скорую. Об этом потом Никита Ванков и написал в соцсетях.

Молодой человек также делится с подписчиками личным опытом реабилитации. В 2007 году молодой человек неудачно прыгнул с причала и сломал шею в трех местах. Его парализовало под водой, но он смог выкарабкаться, а потом принял решение не сдаваться. Стал заниматься плаванием, дайвингом. А недавно стал призером нескольких соревнований.